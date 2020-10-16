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【航空告急】聯合航空跌4%　CEO：撐過最難時刻惟未來航空旅行需求續疲弱

即市財經 07:31 2020/10/16

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聯合航空CEO稱，公司已經轉危為安，惟未來航空旅行需求持續疲弱。

聯合航空（United Airlines，美：UAL）首席執行官Scott Kirby表示，公司已經轉危為安，但未來還有很長的路要走（a long way off），在未有疫苗的情況下，預計航空旅行需求仍維持低水平，料明年底情況有所改善。聯合航空收市報34.25美元，挫3.8%。

Kirby稱，公司將於明年某個時候（at some point next year）將會錄得正現金流。而此前公司目標是今年現金流轉正。

新冠肺炎沉重打擊美國航空業，多家航空公司籌資度過危機，數百架客機停飛，並停止多條航綫。截至9月底，聯合航空流動現金為194億美元，公司開始減少現金消耗，從上季平均每日燒錢4000萬美元，縮至每日2500萬美元。

另外，聯合航空本月有1.3萬名員工開始放無薪假，因此前美國政府提供航空公司250億美元的援助方案已到期。

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