【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」

早前天水圍新盤開售，搶去該區焦點，最近準買家焦點重回天水圍二手市場，嘉湖山交投明顯加快，10月至今已累錄約26宗成交，成交量較上月同期升1倍；平均呎價為10,744元，按月升約3.7%。

不過，該屋苑日前錄得低價成交，一個3房單位以520萬元獲承接，貼近該屋苑2房戶入場價，故客人睇樓後火速決定入市。

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美聯物業首席高級營業經理湯少建表示，以上成交單位為樂湖居7座低層G室，實用面積約548平方呎，屬3房間隔，向西北望河園雙景。湯少建稱，原業主月前叫價約560萬元放售上址，吸引區內首置客洽商承接，由於單位裝修較簡陋，故最終議價後以520萬元沽出，折合實用呎價約9,489元。他又指，現時嘉湖山莊2房入場費介乎510萬元至530萬元，客人有見業主願減價促成交易，呎價低於萬元水平，故考慮不久即決定入市。

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資料顯示，原業主於2000年9月以約114.8萬元購入上址，轉手帳面獲利約405.2萬元，期間升值逾3.5倍。

嘉湖山莊樂湖居1座高層D室3房單位日前也錄得成交，實用面積551平方呎，外望開揚景致，以581萬元沽出，平均實用呎價10544元，屬市價成交。以上樂湖居7座低層G室，單位景觀為河景加園景，景觀來說更為優質，但呎價僅9,489元，可見買家以極筍價承接。

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記者：陳詠妍