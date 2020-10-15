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【TikTok拆骨】 TikTok變網購平台？沃爾瑪擬強化TikTok電商服務體驗

即市財經 22:56 2020/10/15

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沃爾瑪擬入股TikTok，惟尚待美國政府批准。

受美國禁令影響，字節跳動擬將抖音海外版TikTok的部分股權，出售予美國甲骨文（美︰ORCL）公司及沃爾瑪（美︰WMT）。沃爾瑪行政總裁Doug McMillon表示，入股TikTok是因為社交媒體是一個巨大的商機，及接觸客戶的渠道。

Doug McMillon表示，沃爾瑪將TikTok視為消費者發現想要購買的商品的機會。汘爾瑪在與字節跳動討論如何簡化「社交電商」（social commerce），並針對美國客戶推出更具吸引力的方法。

如果你正在觀看TikTok影片，並且喜歡影片中的衣服或商品，那麼如你如何快速購買該商品？

McMillon續指，通過合作關係，沃爾瑪可以為TikTok用戶加快某件物品的購買付運速度。他說：「如果你點擊要購買的那件衣服，並且要花兩個星期才能到手，那不是一個很好的體驗”」他表示，沃爾瑪關注如何為供應鏈提供幫助，使整個購物體驗改善，而不僅僅是購買商品的那一刻。

目前出售TikTok股權的交易尚未獲美國政府批准，按照計劃，沃爾瑪將買入7.5%的TikTok股權。

相關文章︰抖音及海外版TikTok上月吸金逾10億元　美國青少年捧場TikTok比Instagram受歡迎

【TikTok禁令】TikTok美國交易或延至大選後 特朗普據報專注競選連任

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編輯︰侯景成

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