  • 26°C
香港時間 : 20201015日 (四) 22:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英偉達收購ARM觸礁？多個晶片巨頭企業極力反對

環球政經 22:28 2020/10/15

分享：


早前美國半導體公司英偉達（NVIDIA）宣布將以400億美元（約3,120億港元）收購日本軟銀旗下的英國晶片設計商安謀（ARM）。這宗本為半導體行業史上來最高金額的收購計劃仍有待美、英、中國等反壟斷監管機構的批准。最近更改有數個晶片巨頭企業，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）及Tesla等指英偉達借收購削弱競爭對手的實力，因此提出反對聲音。此收購引起行內一片負面聲音的主因為擔心ARM將失去中立性，鑒於ARM過往被喻為「半導體行業的瑞士」，公司只專注於晶片設計，而不與其他晶片公司競爭或結盟，故吸引各大相關企業如蘋果（Apple）、Intel、三星（Samsung）、華為等採用ARM的設計。

Nvidia以400億美元收購Arm 外界估計華為購買晶片更困難：【下一頁

對於英偉達收購ARM的意圖其實相當明顯，外界普遍認為該公司希望借收購ARM進一步加強晶片設計實力，成為行業龍頭。此外英偉達過往亦被視爲上述公司的直接競爭對手，因此行内認為若英偉達成功收購ARM，這意味英偉達或對競爭對手收取高昂授權費或拒絕授權，削弱競爭者實力，因此極力反對。對於有關指控，英偉達和ARM發表共同聲明，指集團將繼續維持中立，呼籲業界人士不要過分猜測。除了競爭對手大力反對外，ARM的創辦人Hermann Hauser亦反對收購計劃，更希望英國政府能夠出手阻止。主要理由為認為收購不利英國經濟。根據過往經驗，英國有很多創科公司發展至一定規模後，都被美國或中國資金收購，若ARM成功被英偉達收購，將被美國法規監管，如果日後其產品出售至中國地區時，決定權將落在美方手上。

【華為風暴】美國禁對華為出售晶片 余承東：簡直是災難：【下一頁

另外，各國的反壟斷審查，都影響此收購的可行性，其中以中國態度最為關鍵。翻查往例，過去高通曾有意收購荷蘭半導體公司恩智浦，但中國監管機構遲遲不放行，最終令交易失敗。在早中美雙方關係緊張下，收購能否成事還是未知之數。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

下一篇文章

【美股分析】企業軟件需求猛增 瑞銀評10隻美國科技股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！