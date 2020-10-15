英偉達收購ARM觸礁？多個晶片巨頭企業極力反對



早前美國半導體公司英偉達（NVIDIA）宣布將以400億美元（約3,120億港元）收購日本軟銀旗下的英國晶片設計商安謀（ARM）。這宗本為半導體行業史上來最高金額的收購計劃仍有待美、英、中國等反壟斷監管機構的批准。最近更改有數個晶片巨頭企業，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）及Tesla等指英偉達借收購削弱競爭對手的實力，因此提出反對聲音。此收購引起行內一片負面聲音的主因為擔心ARM將失去中立性，鑒於ARM過往被喻為「半導體行業的瑞士」，公司只專注於晶片設計，而不與其他晶片公司競爭或結盟，故吸引各大相關企業如蘋果（Apple）、Intel、三星（Samsung）、華為等採用ARM的設計。

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對於英偉達收購ARM的意圖其實相當明顯，外界普遍認為該公司希望借收購ARM進一步加強晶片設計實力，成為行業龍頭。此外英偉達過往亦被視爲上述公司的直接競爭對手，因此行内認為若英偉達成功收購ARM，這意味英偉達或對競爭對手收取高昂授權費或拒絕授權，削弱競爭者實力，因此極力反對。對於有關指控，英偉達和ARM發表共同聲明，指集團將繼續維持中立，呼籲業界人士不要過分猜測。除了競爭對手大力反對外，ARM的創辦人Hermann Hauser亦反對收購計劃，更希望英國政府能夠出手阻止。主要理由為認為收購不利英國經濟。根據過往經驗，英國有很多創科公司發展至一定規模後，都被美國或中國資金收購，若ARM成功被英偉達收購，將被美國法規監管，如果日後其產品出售至中國地區時，決定權將落在美方手上。

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另外，各國的反壟斷審查，都影響此收購的可行性，其中以中國態度最為關鍵。翻查往例，過去高通曾有意收購荷蘭半導體公司恩智浦，但中國監管機構遲遲不放行，最終令交易失敗。在早中美雙方關係緊張下，收購能否成事還是未知之數。

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責任編輯：翁嘉陽