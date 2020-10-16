【新股IPO】內房金輝控股9993今起招股　一手入場費4545元

▲ 金輝集團於10月16日起招股，一手入場費4545元。

內房公司金輝控股 （新上市編號：09993） 將於明起至下周三（21日）啟動招股，招股價介乎3.5元至4.5元，一手（1000股）入場費約為4545元，集資規模最多27億元。預計10月29日掛牌。聯席保薦人為農銀、中信證券及海通。

金輝控股收入主要來自住宅物業及商業物業的開發及銷售。截至今年首4個月，公司盈利按年跌66%至1.82億元（人民幣，下同）；收入按年跌34.2%至29.3億元。

集團計劃將集資金額的約60%或約13.6億元，用於為紹興悠步觀瀾苑、紹興鏡湖、福州金輝瀾林軒、西安涇河小鎮、蘇州悠步四季花園及重慶長江銘著的建設撥資；約30%或約6.8億元將部分用於償還公司項目開發的部分現有信託貸款；及約10%或約2.3億元用於一般業務營運及營運資金。

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編輯：陳華