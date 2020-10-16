▲ 【美國大選分析】突然擁抱美國製造 何解拜登從全球主義轉軚

距離美國大選不夠兩周，共和黨特朗普跟民主黨拜登繼續在政治主張出現「不期而遇」，繼強硬處理中國問題之後，連「美國優先」也撞橋。盡管過去4年來，特朗普因此廣受國內外非議，實際上這卻是世界大勢所趨，也令拜登這名全球主義的支持者突然轉軚，一同擁抱「美國製造」。

拜登放棄全球化，轉軚美國優先

倡優先買美國貨、擁抱美國製造

重振經濟訴求大，刺激內需迫切

特朗普4年前提出「美國優先」主張，矢言把美國企業職位從海外帶回美國本土，重振日趨凋零的美國製造業。雖然成功把失業率壓至歷史低位3.5%至3.6%，但他一直被批評是貿易保護主義，備受各方壓力。

如今競選連任，特朗普再一次高舉這面「美國優先」旗幟，甚至連對手拜登也跟隨了這個大方向。拜登至今提出兩大政策計劃，一是「買美國貨」（Buy American）計劃，二是「美國製造」稅務政策。

「買美國貨」計劃就是增加聯邦政府採購美國貨，推動相關需求；「美國製造」稅務政策，則是從稅務層面加大美企海外營運成本，同時減輕在本土經營負擔，從而吸引美企回流美國本土。

【美國大選懶人包】疫後經濟復甦成焦點 特朗普拜登怎出招 【下一頁】

然而，誠如特朗普競選團隊所言，民主黨和拜登從來都是傾向支持全球化，不只拜登當參議員時有份投票贊成北美自由貿易協定（NAFTA），任副總統時也未反對奧巴馬的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。

拜登何解突然轉軚，從全球化支持者180度轉向投入所謂「保護主義」，擁抱美國製造？

特朗普：若拜登當選 中國將擁有美國 【下一頁】

最重要因素有3個：4年前大選教訓、新冠肺炎疫情打擊、還有供應鏈重組。

過去數十年，各國普遍都從全球化貿易獲益，推動了經濟增長，這當然包括美國。但一路走來，全球化同時也打爛了美國眾多低學歷、低技術工人的飯碗，而特朗普4年前正是抓住工人選票上台。

拜登自然不希望走上希拉莉4年前的滑鐵盧舊路，照顧本土就業是必不可少。

其次，疫情肆虐下，美國大部分行業都變得奄奄一息，選民對迅速重振經濟的訴求，也比較過往美國大選來得更大。

全球化貿易縱使也有經濟效益，但在當前迫切情況下，從美國本土經濟入手、推動內需，成效得以更快彰顯，對政客而言利多於害。

況且，中美角力已成世界大格局，即使拜登日後上台撤銷特朗普所頒布的對華關稅，但美國製造業啟程離開中國、遠離中美角力風險，經已是「潑出去的水」，無法回頭。

美企重組供應鏈，或到東南亞和印度設廠，也有搬回美國。就如前文所述，拜登為了選票，同樣需要利誘美企回流本土，而重組供應鏈正是出手的合適時機。

不只美國，像中國積極推動經濟「內循環」，其實也是殊途同歸，要優先照顧本土經濟。這正是因為疫情和全球格局變化，讓全球化已經在世界潮流中落伍，取而代之是本土需求優先的方向。