▲ 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點

美國大選11月3日舉行，民主黨拜登繼續在民調領先，共和黨特朗普的勝算被看低一線。民調縱有指標作用，但也存在盲點，特別是難以反映持續發展的動態事件。若不理解清楚民調的弱點，隨時重演4年前的特朗普爆冷，又要讓許多人跌爛許多副眼鏡。

拜登民調持續領先，輿論看好但未定論

民調有局限有盲點，動態事件難以反映

疫情振經濟受關注，種族示威成雙刃劍

政治新聞綜合網站RealClearPolitics統計的民調平均值顯示，拜登領先9.4個百分點，再次超出3個百分點的誤差範圍，理論上穩勝。

即使在6個關鍵搖擺州（賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、佛羅里達、北卡羅來納和亞利桑那），拜登也有優勢，平均領先4.9個百分點。

反觀，特朗普從上台以來，民調負評就一直多於正評，加上如今民調劣勢，令各界幾乎都看淡特朗普。

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《經濟學人》的統計模型預料特朗普勝算只有一成；數據統計網站FiveThirtyEight也推算拜登有87%機會贏出；普林斯頓大學則估計，拜登有望獲得349張選舉人票，較當選所需多出近80張。

不過，民調或統計模型有其局限性，它們只是根據若干現有數據，去推測未來形勢發展，當數據涵蓋無法達到真正全面，便難言全然正確。

民調更無法把一些可能突發變化的動態事件計算在內，例如新冠肺炎疫情變化、新冠疫苗面世、以至是兩名年逾7旬的候選人健康可能突然出現問題等等。

回溯4年前大選的特朗普爆冷，有人就把民調失算歸咎於，未能掌握大選前最後階段的搖擺州變化，也低估了低學歷白人選民對特朗普的支持。

當中每個搖擺州可能只涉及數千選票，比例太細，往往難以在民調中反映出來，而這個不足在事隔4年的今天仍未解決。

因此，即使特朗普今屆民意支持度長期落後，民主黨陣營或輿論都不會懷疑特朗普尚存翻盤的可能。

美國正經歷新冠肺炎疫情，正是其中一個較難反映在民調的動態事件。特朗普抗疫態度和措施縱被廣泛批評，但選民對疫情關注度漸見下降趨勢。反而談到經濟手段，特朗普還是普遍被看高一線，在疫情重挫美國經濟的格局之下，自然較拜登更適合帶領美國復甦。

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單計現時放在枱面上的政策，特朗普主張進一步減稅，並加大吸引美企回流美國；拜登則倡議撤銷特朗普的減稅措施，並對年薪40萬美元或以上的人士加稅。哪一方較能刺激經濟、更有利創造就業職位，相信已經是顯而易見。這亦有助特朗普吸納一部分不注重政治爭議的選民支持。

再者，威斯康星州黑人男子被警員槍傷致癱，令「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）再次復燃，成為另一大民調難以預測的不穩因素。外界原本認為，支持示威的拜登會受益，主張恢復法紀（Law & Order）的特朗普則遭到打擊，但事態發展不似預期。

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被槍傷男子被揭發是涉嫌性侵和家暴的通緝犯，並在事發時拒捕；而引發的示威又演變成暴力衝突和搶掠。這些成為了動員執法人員的理據，加上游離選民逐漸對無止境的示威感疲累，都間接增加了對特朗普的支持。

因此，在接下來的約半個月，除了要關注民調走勢，也要密切注視疫情和「黑人性命攸關」示威的發展，才能更有效掌握大選形勢。