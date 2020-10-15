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【港股策略】瑞銀資管施斌：別被樂觀情緒誤導　倉位宜保留一定現金

即市財經 22:16 2020/10/15

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施斌看好中資股長綫表現，但提醒投資者不能被近期經濟復甦而產生的樂觀情緒誤導，策略上仍需聚焦「長期贏家」

中港股市暫時反覆，ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）今日（15日）無力再闖高峰之餘，更受螞蟻消息拖累急挫至少3%。港股後市方向未明下，基金亦未敢大手部署。瑞銀資產管理中國股票主管施斌認為，現時倉位宜保留一定現金，這樣既增添倉位靈活性，亦可用來認購新股。

施斌看好中資股長綫表現，但提醒投資者不能被近期經濟復甦而產生的樂觀情緒誤導，策略上仍需聚焦「長期贏家」。考慮到一些中國公司傳被美國列入制裁名單，長遠或失去市場份額，他形容制裁影響可以「很大」，故倉位宜保留一定現金以「應對競爭環境的變化」；除此之外，他亦指許多公司即將上市，故旗下基金需要留有一些現金「以備未來之用」。

對於上述「長期贏家」，施斌稱中資股過去10年的營運質素「普遍提升」，騰訊與阿里巴巴等龍頭所提供之價值「有目共睹」，預期未來10年各行各業「也會以類似方式湧現愈來愈多的優質公司」，其中課後輔導、金融服務、醫療診斷等行業正加速網上業務發展，成長有加速跡象。

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編輯：莫亦熙

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