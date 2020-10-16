【開市9點半】中芯上調收入和毛利率指引　股價起動

（1）繼N+1晶片流片測試獲通過後，晶片股中芯 （00981） 再有好消息，上調第三季收入及毛利率指引。中芯指由於產品組合的變化和其他業務收入的增長，截至9月30日止，公司第三季的收入按季增長指引由原先的1%至3%，上調為14%至16%；毛利率指引由原先的19%至21%，上調為23%至25%。

中芯4月7日曾公布上調第一季度收入和毛利率指引，夾雜其他利好消息，例如回歸A股科創板等，股價由13元水平，抽升到7月15日高見44.8元，累升逾兩倍；目前股價約處20元水平，正等利好消息，以擺脫美國制裁及華為訂單大減的影響。

即睇開市9點半重點：

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【中芯股價】中芯國際飈逾一成 N+1晶片流片測試獲通過

【中芯股價】中芯上調第三季收入及毛利率指引

（2）美國在刺激方案上，白宮提出1.8萬億規模，接近民主黨的2.2萬億規模，特朗普轉策略，要求在白宮1.8萬億美元的刺激計劃上，要有更大的刺激方案，不過，參議院共和黨領袖麥康奈爾則不支持，認為5000億美元規模已夠，不過道指亦已收復即市跌逾300點的失地。

特冀刺激方案超1.8萬億美元 麥康奈爾稱共和黨不支持

【美股市況】道指跌332點後收市僅跌19點 納指跌0.5%（不斷更新）

（3）究竟貿易黑名單對螞蟻集團營運影響有多大呢？螞蟻屬金融科技應用公司，且大部分用戶為內地用戶，美國限制行動對其衝擊或未算嚴重。

【螞蟻上市】美國若列螞蟻集團入貿易黑名單 僅如WeChat禁令翻版？

（4）新iBond至少有兩厘息，本港新晉互聯網證券商陸香港推夠10厘優惠，打搶客戰不容錯過，至於其他銀行及券商，暫無意加碼優惠還擊。

【iBond 2020】陸香港搶灘推「2+8厘」優惠 經App認購收益高達10厘（內附方法）

【iBond 2020】銀行券商無懼競爭 暫未擬加碼谷iBond優惠

（5）中美科技戰愈打愈激之際，台灣早前亦認定了阿里巴巴 （09988） 控制經營「淘寶台灣」的英商克雷達。英商克雷達考慮到「市場諸多不確定因素」，將於今年12月31日後終止淘寶台灣營運。

【淘寶撤台】淘寶台灣今關閉平台、年底將終止營運 阿里巴巴：尊重決定（第二版）

（6）除了新iBond，高息ETF相信亦受本地投資者青睞。三星資產（香港）推出香港首隻房地產信託（REITs）ETF，入場費3900元，最新指示性股息率更有5.73厘。

【ETF】三星推香港首隻REIT ETF入場費3900元 追蹤指數往績回報約有7厘

（7）港股市場極為波動，昨日（14日）更急瀉超過500點。明星級基金經理施斌提醒，投資者現時別被樂觀情緒誤導，並建議倉位保留一定現金。

【港股策略】瑞銀資管施斌：別被樂觀情緒誤導 倉位宜保留一定現金

（8）IPO市場勁旺，但並非隻隻新股都能幫投資者賺大錢。基金管理集團True Partner Capital在耀才暗盤倍升後倒跌。

【新股IPO】True Partner Capital8657暗盤潛水 一手帳面蝕200元

（9）公用股中電 （00002） 被質疑電費「估錯數」，公司指恢復抄電錶後將修正電費單，為此抱歉，並強調不會多收客戶電費。

【中電電費單】中電疑「估錯數」開萬元電費單 莊偉茵：恢復抄錶後會修正

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：莫亦熙