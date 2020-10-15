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【單邊開放】和紐西蘭建「旅遊氣泡」澳洲取消入境隔離

環球政經 21:21 2020/10/15

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據當地媒體報導， 澳洲於當地時間周五(16號) 起單方面向紐西蘭建立「旅遊氣泡」，入境人士毋須進行隔離，預料首航將有200名紐西蘭國民前往澳洲。

澳洲政府表示，由16號起，紐西蘭國民可飛往澳洲新南威爾士洲和北領地，且毋須隔離。值得注意，今次的旅遊氣泡是由澳洲單方面協定，若紐西蘭國民需返回紐西蘭的，須接受14日隔離，澳洲遊客則暫時無法前往紐西蘭。

澳洲航空公司推「原點降落」航班 機票10分鐘內售罄：【下一頁

【新冠肺炎】冀數周後啟動 港星達成「航空旅遊氣泡」協議：【下一頁

首班飛往澳洲的航班將於本周未出發，料有200名旅客乘搭；澳洲官方表示，雖然現時是一個單邊協議，但認為這是第一步，未來亦會分階段實施其他相關政策。

澳洲總統莫里森指，暫時無法宣布澳洲國民前往紐西蘭，因為這個問題需要由紐西蘭解決；紐西蘭總統阿德恩則表示，現時開放兩地邊境仍十分不安全。

 

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責任編輯：潘曉豐

澳洲 莫里森

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