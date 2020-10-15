【iBond 2020】銀行券商無懼競爭 暫未擬加碼谷iBond優惠

▲ 中小券商擬偷步搶iBond客，提早為意向孖展客作登記，但銀行指無懼被截擊。

雖然中資財團突加入通脹掛鈎債券（iBond 2020）的戰場，變相向新客派錢400元，但銀行及券商皆指，暫無懼競爭，無意加碼谷優惠作還擊。

輝立證券企業融資經理陳英傑今晚回應查詢指，旗下客戶暫時較熱衷「打新」，炒其他IPO，相信靜待iBond下周五（10月23日）正式開售，再觀察屆時行情，才決定落注多少。

惟陳英傑補充，iBond客傾向限制注碼，只抽2至3手（每手1萬元），故該行暫無意提供大額孖展借貸安排。

輝立百分百孖展 抽5手收費68元

輝立擬有4大選擇，供不同客戶申請，當中針對孖展客有3款，包括︰

（1）申請1萬元（即1手）︰費用全免，但享百分百孖展；

（2）申請2萬至3萬元（即2至3手）︰百分百孖展，但收38元手續費；

（3）申請4萬至5萬元（即4至5手）︰百分百孖展，但收68元手續費；

（4）真金白銀客︰不作借貸融資，以現金支付，免手續費、託管費及贖回費等。

政府即將發行第7批官債，陳英傑不諱言，今年競爭為歷年最激烈，相信同業皆致力吸新客，亦盡量希望不致流失現有客戶，遂各出奇招。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，即使個別券商提早為iBond意向客作登記，容許預訂孖展服務，有業界指是「截擊」銀行，惟銀行嚴守開賣日才提供服務，且以高端客為主，不擔心被搶客。

上商及大新銀行（02356）皆以「十免」等豁免多項費用作招徠，較工銀亞洲及致富證券的「九免」多。

此外，暫有4間券商擬提早為新債的意向客作登記，預留孖展，包括輝立、信誠、致富及一通。

一通免息免按金孖展 額度借爆

一通集團行政總裁宓光輝表示，旗下一通證券為了順應客戶的要求，已為大約2,000名意向客提早作預留登記，提供抽iBond的免息免按金孖展服務，但限抽3手，涉及6,000萬元的孖展現已借爆，當中普遍是盡借，申請3手。可是，耀才證券（01428）及英皇證券卻指，暫無意作提早登記。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬解釋，旗下iBond客留待一周後、下周五官債正式開售時，才會透過網上渠道自行認購，故此沒必要提早登記。

平保陸香港 「派錢」400元吸客

另一方面，平保（02318）陸金所旗下陸香港突擊，今天（15日）推出「iBond Plus」超高獎賞服務，客戶最多可獲大約400元的額外補貼收益。

平保旗下陸香港加入戰團，推出「iBond Plus」超高獎賞服務，新客戶透過陸香港App抽iBond，即享高達2+8厘收益、「7免」優惠，包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費。另外，成功介紹親友開戶可額外獲200元超市現金券。

陸香港表示，即日起（15日）至11月4日晚上9時完成登記的新客戶，並於iBond認購期內經「陸香港」手機應用程式成功認購iBond，即可在香港政府2厘最低息率保證外，額外獲陸香港補貼8厘息率收益券，上限3個月。每位客戶最多2手iBond可參與此優惠，意味客戶最多可獲得約400元額外補貼收益。

據悉，「2+8厘收益」的優惠額度為2萬元，假設客戶只抽到1手iBond，而又想用盡兩萬元優惠額客，可選擇將優惠應用在其他非貨幣市場基金，如股票基金，但有關優惠只能單次使用。即若選擇應用在其他基金，認購的iBond便不能享受「2+8厘收益」優惠。

另一方面，活動期內，陸香港平台客戶每成功推薦一名香港地區新客，即可額外獲200元超市現金券。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源