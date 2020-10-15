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【Deliveroo】戶戶送與7-11及馬莎合作　指定分店送遞雜貨及即食食品

即市財經 20:52 2020/10/15

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Deliveroo與7-11合作計劃首階段，全港主要區域40間7-11門店可送貨至戶戶送所有服務地區。

戶戶送（Deliveroo）宣布，與連鎖便利店7-Eleven及英國零售商馬莎Marks & Spencer合作，推出雜貨送遞服務，讓顧客選購各式即食食品及雜貨，合共提供超過1,000種雜貨及食品，各種雜貨及食品最快30分鐘內送到。

Deliveroo擬明年倫敦上市，詳看【下一頁】

戶戶送指，戶戶送顧客可購買便利店的熱賣產品，如多款早餐和午餐即食食品、燒賣或蝦餃等點心小食、藥品、紙巾、香口膠、薄荷糖及一系列飲品等。合作計劃首階段，全港主要區域40間7-Eleven門店可送貨至戶戶送所有服務地區，戶戶送新顧客凡訂購7-Eleven貨品滿100元，輸入優惠碼即可獲贈價值20元7-Eleven現金券，最多可使用三次，優惠碼可於指定7-Eleven門店獲取。

全港40間指定7-Eleven分店地址

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馬莎亦會提供逾800種貨品，包括各種家居用品、及新鮮食品、餅乾小食等，包括水果、蔬菜、肉類、海鮮、雞蛋、牛奶、奶製品、零食、糖果、酒類及非酒類飲品以及廚櫃必需品。由10月19日至11月19日，戶戶送新顧客凡購買馬莎雜貨及食品滿400元，輸入優惠碼即可獲贈兩張價值50元的現金券作為迎新禮物，優惠碼可於指定馬莎門店及戶戶送社交媒體平台獲取。消費滿600元的新顧客可獲贈Prosecco汽酒一枝，送完即止，顧客須於結賬時將免費的Prosecco汽酒添加至
購物籃。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，未來數月期待能與更多雜貨商戶合作，為消費者提供多元化產品，使網購更加輕鬆方便。

相關文章：【餐飲寒冬】戶戶送調查：未來3個月料逾5000間餐廳結業或破產　籲免租4個月

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

疫情 Deliveroo 7－Eleven 零售 零食 香港 英國 便利店

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