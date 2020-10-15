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【美股焦點】摩根士丹利上季盈利按年升25% 股價逆市微升

即市財經 21:55 2020/10/15

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大摩上季盈利按年升25%。

摩根士丹利（美︰MS）公布第三季度業績，期內收入按年升16%至116.57億美元；純利27.17億美元，按年升25%，對應每股盈利1.66美元，好過市場預期的1.28美元。行政總裁James Gorman表示，市場活躍令集團第三季業績強勁。

摩根士丹利升0.51%，報50.95美元。Gorman表示，集團的平衡商業式將持續帶來高回報。另外，他又指集團近期的收購行動強化了業務，並帶來了長遠更好的發展。大摩上周宣布，將以70億美元的價格收購Eaton Vance，強化了該行三大業務中最小的投資管理業務增。今年2月，大摩宣布以130億美元 的價格收購E-Trade。

在Gorman的領導下，摩根士丹利近年強化了其財富管理部門，該部門的業務遠比交易業務穩定。財富管理受益於不斷上漲的市場，因為費用通常隨著管理的資產一起攀升。

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編輯︰侯景成
 

美股 收購 每股盈利 純利

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