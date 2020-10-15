【螞蟻上市】美國若列螞蟻集團入貿易黑名單　僅如WeChat禁令翻版？

▲ 美國若列螞蟻集團入貿易黑名單 僅如WeChat禁令翻版？

阿里巴巴 （09988） 螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市好事多磨，外電引述消息稱美國國務院擬提案，建議將螞蟻集團納入貿易黑名單。美國近期屢對中國科技企業出手，除下令TikTok出售美國業務，也限制美企與騰訊 （00700） 旗下WeChat做生意，螞蟻集團海外收入佔比少，而支付寶為內地支付行業龍頭，大規模封殺同時令美企在華生意陷兩難，市場關注最終只會與WeChat禁令，對公司營運影響不多。

美國國務院據報建議將螞蟻集團列入出口管制名單，令其更難購入高科技零件，過程仍經商務部、國防部等不同部門協商，要在螞蟻集團上市前有最終決定依然成疑。

螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單 螞蟻：不了解華府任何討論 ，詳情可見【下一頁】

據悉，近年雖也有美國商戶使用支付寶，但實際都是便利美企向內地旅客出遊時提供服務，美國市場有另一套支付生態，美國用戶也無法在當區App Store 下載支付寶，所謂客戶資料基本都是出境的中國人，難言與美國國家安全有關。

華為、中芯國際 （00981） 業務涉及多重供應鏈，而TikTok則是少數成功在西方盛行的中資社交平台，螞蟻集團屬金融科技應用公司，且大部分用戶為中國內地用戶，美國限制的影響力難與上述企業相比。

▲ 螞蟻集團招股申請文件顯示，海外收入佔比不足5%。

從營運層面，螞蟻集團招股申請文件顯示，2020年上半年收入只佔集團4.4%，若果單計美國業務，佔比更低。

螞蟻集團所面對處境或最多僅與騰訊面對WeChat 禁令的情況類似，美國年內宣布限制美企與WeChat有生意往來，但只限制海外可下載的WeChat，中國內地的「微信」未受影響，以微信、支付寶在內地支付市場主導地位，若美國擬重錘出手，會令美企在華業務帶來更多不便。

圖解螞蟻集團招股申請文件重點

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記者：麥德銘