【美國大選】社交網站限轉發拜登家族醜聞 引來特朗普團隊炮轟

拜登家族大選前爆醜聞，被指懷疑勾結烏克蘭謀取利益，引起網民嘩然。社交網站Twitter及Facebook，日前以違反平台政策限制用戶轉載報導，立即引來尋求連任的美國總統特朗普炮轟。

【美國大選】拜登家族爆醜聞 疑曾勾結烏克蘭謀利益【下一頁】

《紐約郵報》（New York Post）早前報導，拜登兒子亨特（Hunter Biden）在父親在任副總統期間，涉嫌利用其身份，在烏克蘭能源公司Burisma謀取利益。《紐約郵報》其後於社交網站專頁發布報導，卻被官方刪除貼文。

特朗普於Twitter自稱免疫 被標註警語【下一頁】

Twitter及Facebook分別發表聲明指，禁止用戶轉發被盜取的個人資料，或令人受到人身傷害及危險的資訊，而該報導正違反針對黑客材料及有關私隱的政策，所以將封鎖任何與其相關的連結或圖片，限制相關貼文傳播。

尋求連任的特朗普對事件表達強烈不滿，並發布貼文形容Facebook和Twitter刪除了有關報導相當可怕，形容事件證據確鑿。

特朗普下屬白宮新聞秘書麥克納尼 (Kayleigh McEnany) 亦有在Twitter轉發報導，隨後她的帳戶亦有被官方關閉。麥克納尼批評轉發的只是一篇涉及電郵的新聞報道，甚至拜登也未有否定報導真確性，但同時間伊朗卻可以在Twitter上高呼以色列去死。

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