用Notebook擋子彈? 美國網民自稱死裏逃生

科技日新月異，消費者當然希望入手輕巧的手提電腦。但是美國日前有網民自稱其較厚身電腦成功為他擋子彈，救了他一命。

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該名網民在社交網站上載相片，相中可以見到一部相信放在床上的手提電腦，螢幕上有明顯的爆破裂痕，鍵盤上有一粒懷疑子彈，並在文字描述表示有人從樓下單位向上開槍，子彈穿過樓下天花及他的地板，射中他的手提電腦。他形容事件很難令人相信，但瘋狂的事就是會發生。其後他又上載另一張相片，表示自己的床單亦被子彈粉末弄污。貼文均有標籤電腦製造商，目前電腦製造商未有回應事件。

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貼文在社交網站引起討論，目前累積有超過1.1萬讚好、2500個轉發及超過600個留言。有網民慶幸事件無造成傷亡，更提議該網民應搬到較安全的社區; 但亦有人對貼文抱懷疑，揶揄若電腦製造商為他免費換上新電腦，他也會用同樣方法希望可以更新軟件。

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