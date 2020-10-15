【新股IPO】安永：港交所第三季新股集資額排行第3　料續吸引科企及新經濟股來港上市

▲ 安永指出，隨著未來將有數間IPO上市，該行預計在2020年第四季，香港IPO市場將維持增長。

環球新股市場暢旺，安永發表報告表示，2020年第三季全球IPO市場一改以往同期增長緩慢的局面，集資額為1,653億美元，按季升43%，創近20年同期最高，其中港交所 （00388） 名列全球IPO集資額第三位。安永預計，香港將繼續吸引科企及新經濟企業來港上市，預計數宗醫療科技、金融科技、供應鏈、物流、教育以及持續發展相關的企業將來港上市。

第四季有5大焦點新股，詳見【下一頁】

港交所第三季度集資額錄得60%的大幅增長，從行業來看，工業、科技及醫療概念股位居前列。今年來，大中華區5宗集資額最大交易中，於香港上市的京東 （09618） 及網易 （09999） 分別以45億美元與31億美元的籌資額位居第二與第四位。

政策支持及疫情受控 新股活動保持強勁

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，近期上市的新經濟公司以及未受新冠肺炎疫情影響的公司錄得高估值，這對尋求於第四季度完成上市的公司發出正面的訊號。

安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽指，第三季度大中華區的新股活動保持強勁，主要得益於政府的政策支持以及國內疫情的妥善控制，但今年是充滿不確定性的一年，隨進入第四季度，投資者一旦看到市場不尋常的跡象，就可能會尋求鎖定利潤。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕【新股IPO】傳DayDayCook轉投來港上市 8月份完成1.56億元C輪融資

相關文章﹕【新股IPO】德勤料香港全年集資總額達4000億 有望全球集資排名第二

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚