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【港鐵加密班次】港鐵加強7條綫路非繁忙時段服務 下周起分階段實施

即市財經 19:26 2020/10/15

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港鐵 （00066） 宣布，由10月19日（周一）起，將分兩階段加強港鐵七條鐵路綫（包括東涌綫、屯馬綫一期、觀塘綫、荃灣綫、港島綫、將軍澳綫及西鐵綫）的非繁忙時段列車服務，方便市民出行。

港鐵表示，疫情期間，雖然鐵路整體乘客量減少，港鐵公司仍一直維持以往繁忙時段的列車班次，並按實際情況調整了非繁忙時段的列車服務。早前因應中小學生恢復上學，公司已加密多條鐵路綫平日早上及中午時段的列車班次，方便同學返放學。

是次的班次調整下，東涌綫及屯馬綫一期將會加密平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次； 觀塘綫、荃灣綫、港島綫、將軍澳綫及西鐵綫則會加強星期六的列車服務，方便乘客出行。

加密班次詳情如下︰

將於二零二零年十月十九日（星期一）生效

鐵路綫 星期一至五非繁忙時間

星期六、日及公眾假期
（分鐘）
  現時 調整後
東涌綫 10 7
屯馬綫一期 9.8 7

 

將於二零二零年十月二十四日（星期六）生效

鐵路綫 星期六（分鐘）
觀塘綫、荃灣綫、港島綫、
將軍澳綫、西鐵綫		 3.6 – 7 2.3 – 7

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編輯︰侯景成

 

香港股票 港鐵公司（00066） 港鐵

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