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【ETF】海通國際推香港首隻寬基ESG ETF　投資跨行業優質ESG企業

即市財經 19:27 2020/10/15

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海通國際資產管理（香港）董事總經理翁嘉升（右）指，中港兩地近年積極推動，相信ESG投資會是趨勢。

環境、社會及管治（ESG）投資在中港市場漸近趨勢，海通國際 （00665） 周四（15日）推出海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） ，是首隻在港上市的寬基ESG ETF。海通國際資產管理（香港）董事總經理翁嘉升接受專訪時表示，全球可持續投資金額平均每年升19%，截至2018年底已達37萬億美元，當中歐美佔大部分，亞洲在可持續投資方面起步較遲，但中港兩地近年已積極推動，相信ESG投資會是趨勢。

所謂寬基ESG ETF，即是ETF會評估所有在A股公司在ESG的成效，不會只投資於某一行業，而是跨行業投資，覆蓋面較廣，ETF選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司，3031剔走的股票約佔MSCI中國A股指數一成。

三星推香港首隻REIT ETF，往績回報達7厘，詳見【下一頁】

翁嘉升稱，與很多國際投資者接觸時，他們均對投資A股有興趣，認為A股是不能忽略的市場，但同時關注A股的企業管治、披露等與ESG相關的問題，3031會利用全球統一的ESG標準去評估A股企業，增加海外投資者對投資A股的信心。

3031今日在港上市，上市價10元，每手買賣單位數目100個，入場費約1,000元，管理費每年約0.6%，經常性開支比率約1.04%。

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編輯：陳韻妍

香港股票 ETF 海通AESG－R（83031） 海通AESG（03031） 海通國際（00665） 中國 可持續投資 管理費

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