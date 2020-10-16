  • 31°C
香港時間 : 20201016日 (五) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Pocky】健力氏世界紀錄認證　Pocky 成2019全球最暢銷朱古力餅品牌

環球政經 12:25 2020/10/16

分享：

Pocky對港人而言並不陌生，一條條被朱古力包裹的餅乾，是令不少人鍾情的零食。負責生產Pocky的日本江崎格力高（glico）早前宣布，品牌去年銷售額約5.9億美元，經 健力氏世界紀錄認證，成為2019全球最暢銷朱古力餅品牌。

用Notebook擋子彈?  美國網民自稱死裏逃生【下一頁

【美國大選】拜登家族爆醜聞 疑曾勾結烏克蘭謀利益【下一頁

Pocky於1966年在日本發售，以容易拿著吃，朱古力又不會沾手而受大眾歡迎。品牌多年來推出不同的口味，例如草苺、杏仁朱古力等，吸引不同消費者。品牌發展至今，產品已在全球30個國家與地區販售，包括美國、中國、香港、新加坡等。

取得全球最暢銷朱古力餅品牌的紀錄後，品牌將於27日推出健力氏世界紀錄的特別版包裝作為紀念，有興趣的到時可以留意。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

飲食資訊 零食 朱古力 日本 品牌 產品

上一篇文章

【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】吃芝士的好處知幾多?

下一篇文章

【A股布局】股市旺成交勁　券商全年佣金收入料超過兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【低息置業】 嫌屋企空間不夠　花738萬買多個單位自用
【低息置業】 嫌屋企空間不夠　花738萬買多個單位自用