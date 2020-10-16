【Pocky】健力氏世界紀錄認證　Pocky 成2019全球最暢銷朱古力餅品牌

Pocky對港人而言並不陌生，一條條被朱古力包裹的餅乾，是令不少人鍾情的零食。負責生產Pocky的日本江崎格力高（glico）早前宣布，品牌去年銷售額約5.9億美元，經 健力氏世界紀錄認證，成為2019全球最暢銷朱古力餅品牌。

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Pocky於1966年在日本發售，以容易拿著吃，朱古力又不會沾手而受大眾歡迎。品牌多年來推出不同的口味，例如草苺、杏仁朱古力等，吸引不同消費者。品牌發展至今，產品已在全球30個國家與地區販售，包括美國、中國、香港、新加坡等。

取得全球最暢銷朱古力餅品牌的紀錄後，品牌將於27日推出健力氏世界紀錄的特別版包裝作為紀念，有興趣的到時可以留意。

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責任編輯：楊子瑩