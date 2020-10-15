【大圍站上蓋】柏傲莊一伙難求　收逾22,700票　創近20年來新高

新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目柏傲莊，今日（10月15日）截票。市場消息指，收票創疫市奇蹟，僅僅4.5日內，收逾22,700票認購登記，創近20年來新高。以首批開售391伙單位計，超額認購約57倍，以每票10萬元計，凍結約23億元資金。

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新世界發展營業及市務部總監黃浩賢早前強調，對項目銷情有信心，皆因柏傲莊挾屯馬綫通車及東鐵綫雙綫優勢，而且設有大型商場。有代理透露，除了市民關注柏傲莊，其他發展商也留意該盤鋪情，看看市道是否真的好轉，再調整推盤及定價策略。

發展商早前已公布柏傲莊的銷售安排，將於周五（16日）公開抽籤結果，並於周六、日（17至18日）分批發售391個單位：A1組及A2組於周六（17日）發售；B組於（18日）發售。

第一張價單

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第二張價單

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