  • 27°C
香港時間 : 20201015日 (四) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】拜登家族爆醜聞 疑曾勾結烏克蘭謀利益

環球政經 17:58 2020/10/15

分享：

距離美國大選不足20日， 一如所料大選前不利參選人選情消息接連傳出。日前民主黨候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）被爆出在父親在任副總統期間，涉嫌利用其身份在烏克蘭謀取利益。

福奇: 特朗普無播毒風險 可繼續參與競選活動下一頁

 

《紐約郵報》（New York Post）報導，早前取得亨特手提電腦中的私人電郵，揭發亨特曾利用父親的職銜及名氣，跟烏克蘭能源公司Burisma往來。

佩洛西擬引第25條修正案 評估特朗普履行總統職責能力下一頁

 

電郵中提到，亨特在拜登為奧巴馬政府擔任副總統時，加入烏克蘭能源公司Burisma董事局，懷疑多次利用其父子關係爭取更高薪酬。其後該公司高層希望亨特能用其政治影響力爲公司作貢獻，及直接描述自己通過亨特與拜登在華府會面。

報導又提到，烏克蘭檢察部門其後有向Burisma作出調查。但時任總統的拜登到訪烏克蘭期間，向烏克蘭總統波羅申斯（Petro Poroshenko）和總理亞采紐克（Arseniy Yatsenyuk），要求檢察部門停止調查，否則將扣起華府向烏克蘭提供的10億美元貸款。最後涉事檢察官被革職。

有關的私人電郵是循協助亨特修理手提電腦的維修人員流出。維修人員12月接獲聯邦調查局通知，要求繳交電腦硬碟作調查。維修人員隨即將硬碟內容備份，其後交到前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）。朱利亞尼目前為尋求連任的特朗普私人律師。

朱利亞尼其後在社交網站預告，將會有更多關於拜登及亨特的消息流出。《紐約郵報》亦有向亨特律師查詢，但他拒絕回應事件。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

撰文 : 林展鋒

特朗普 醜聞 亨特 拜登 烏克蘭 美國 美國民主黨

上一篇文章

【法國疫情】再次進入緊急狀態! 首都巴黎等多地周未起實施宵禁

下一篇文章

向北韓貸款逾9億美元 南韓追債62次不獲回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛