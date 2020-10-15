【美國大選】拜登家族爆醜聞 疑曾勾結烏克蘭謀利益

距離美國大選不足20日， 一如所料大選前不利參選人選情消息接連傳出。日前民主黨候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）被爆出在父親在任副總統期間，涉嫌利用其身份在烏克蘭謀取利益。

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《紐約郵報》（New York Post）報導，早前取得亨特手提電腦中的私人電郵，揭發亨特曾利用父親的職銜及名氣，跟烏克蘭能源公司Burisma往來。

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電郵中提到，亨特在拜登為奧巴馬政府擔任副總統時，加入烏克蘭能源公司Burisma董事局，懷疑多次利用其父子關係爭取更高薪酬。其後該公司高層希望亨特能用其政治影響力爲公司作貢獻，及直接描述自己通過亨特與拜登在華府會面。

報導又提到，烏克蘭檢察部門其後有向Burisma作出調查。但時任總統的拜登到訪烏克蘭期間，向烏克蘭總統波羅申斯（Petro Poroshenko）和總理亞采紐克（Arseniy Yatsenyuk），要求檢察部門停止調查，否則將扣起華府向烏克蘭提供的10億美元貸款。最後涉事檢察官被革職。

有關的私人電郵是循協助亨特修理手提電腦的維修人員流出。維修人員12月接獲聯邦調查局通知，要求繳交電腦硬碟作調查。維修人員隨即將硬碟內容備份，其後交到前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）。朱利亞尼目前為尋求連任的特朗普私人律師。

朱利亞尼其後在社交網站預告，將會有更多關於拜登及亨特的消息流出。《紐約郵報》亦有向亨特律師查詢，但他拒絕回應事件。

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