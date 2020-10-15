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【逆市營商】智能粉囊咖啡機Morning Machine登場　年底發貨逾2千港元

商業 18:40 2020/10/15

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全球首部個性化智慧粉囊咖啡機Morning Machine登場，定價479新加坡元（約2,731港元），預計將於今年12月發貨。（Morning提供圖片）

咖啡初創Morning推出全球首部個性化智慧粉囊咖啡機Morning Machine，目前正於網上購物平台Morning Marketplace（Drinkmorning.com）接受全球各地的預訂，定價479新加坡元（約2,731港元），預計將於今年12月發貨，提供運往香港及新加坡的送貨服務。究竟咖啡機有幾智能？

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1）配備內置秤重電子磅、壓力曲線功能與PID溫度控制技術，製造出比一般粉囊咖啡機更具精確性的沖泡系統，帶出真正味道與口感，提昇咖啡的幼滑品味。

2）咖啡機配備智能設計功能，包括咖啡杯感應器、內置TDS（總溶解固體）測量計及警報、沖調計數儀以及自動清潔系統，使在家調製咖啡變得輕而易舉。

3）Morning Machine設有簡單的觸控式螢幕，可輕易以內置的調製方式沖泡咖啡。

4）可透過Morning的手機應用程式獲得全方位功能，不但可以創建自己的調製方式，更可根據自己的喜好調整合作烘焙商的沖泡食譜，同時與其他用戶分享你的創意。

咖啡愛好者可在網上平台作單次購買或認購預訂計劃，更可選購咖啡粉囊套裝，如Morning Discovery Box，體驗不同咖啡產地的獨特個性，同時亦可按個人喜好自選咖啡粉囊，組成Build-Your-Own-Box個人化咖啡粉囊套裝。

Morning共同創辦人Leon Foo表示，咖啡粉囊市場預計將於2026年增長至超過210億美元（1,638億港元），公司將與世界一流的咖啡烘焙商合作，致力發展咖啡粉囊市場。

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責任編輯：朱悅瀅

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