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【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%

股樓投資 18:27 2020/10/15

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最近樓市氣氛暢旺，但準買家主要集中於新盤市場及大型屋苑，二線地區物業放盤業主的議價空間要進步提高，才吸引買家留意。最近位於觀塘半山區的林景閣錄得低於市價的成交，兩房單位放售一年，累減110萬才成功沽出。

利嘉閣地產市務經理梁錦機表示，市場新近錄得觀塘林景閣1座中層G室的二手成交，單位實用面積約534平方呎，屬兩房間隔，望街景。單位放盤由去年7月開始放盤，原叫價700萬元，經議價後減價110萬元或約15.7%，新近以590萬元成功沽出，折合實用面積呎價約11,049元。梁錦機指，現時林景閣的平均成交呎價約1.2萬至1.3萬元水平，上述成交較市價低約8%至15%。

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據悉，原業主於2009年5月，以約197萬元購入上述單位，持貨逾11年，現轉手帳面獲利約393萬元，物業升值約2倍。

梁錦機指，林景閣位於功樂道75號，功樂道一帶可算是觀塘半山中產人士集中地，最近該地段因為要換樓或趕移民要賣樓的業主明顯增加，成交量也上升。由功樂道一帶前往觀塘市中心雖然要乘坐一程車才到達，但該地段的特色是環境較清幽，而且高層單位可望海景，單位景觀十分開揚。

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據地產代理的網上放盤，現時林景閣1座中層D室，實用面積541平方呎，2房間隔，叫價665萬元。林景閣1座中層C室，實用面積541平方呎，3房間隔，叫價748萬元。


梁錦機指，功樂道9號富麗花園牡丹閣高層B室，實用面積522平方呎，叫價730萬元。

 

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記者：陳詠妍

放盤 移民 觀塘

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