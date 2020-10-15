恒指挫508點 滙豐跌近2%失守30元

上一篇文章
【恒指夜期】歐美股市齊齊下挫 恒指瀉逾500點後夜期未止跌險守24000點關（不斷更新）
恒生指數今日承接美股低開，其後跌幅擴大，收市跌508點，收報24158點；螞蟻集團傳被美國國務院提案列入貿易黑名單，阿里 （09988） 跌逾4%；美國國務院警告金額機構勿與10名受制裁人士交易，滙豐 （00005） 跌近2%，收市報29.9元。港府與新加坡初步就旅遊氣泡達成協議，國泰 （00293） 彈6%。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】歐美股市齊齊下挫 恒指瀉逾500點後夜期未止跌險守24000點關（不斷更新）
【螞蟻上市】螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單 螞蟻：不了解華府任何討論 （第二版）
【淘寶撤台】淘寶台灣今關閉平台、年底將終止營運 阿里巴巴：尊重決定（第二版）
【滙豐股價】滙豐失守30元 美國警告金融機構勿與10名受制裁人士交易
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論 國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【BTS】防彈少年團事務所今日韓國上市股價炒高近倍 BTS成員個個袋逾1億元
【精選投資分析】
【板塊分析】阜博大升21%創歷史新高 第3季SaaS收入增逾2倍
--------------------------
欄名 : 財經焦點速覽