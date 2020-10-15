【有片睇】業主花逾20萬元裝修　問題裝修逐個捉

人人都想有個安樂窩，不少人花得起也願意花點錢裝修新居舊宅。有的請來設計公司操刀，有的自己親自出馬設計，再找裝修師傅動工。然而，裝修不是人人都懂，而且坊間的裝修公司或師傅質素參差。裝修居所換來「一肚氣」已不是新聞，輕則延遲入伙，重則金錢損失，阿斯（化名）是其中之一，她的個案可稱為裝修「中伏」。

阿斯裝修居所中伏，原來是可以避免的。曾寫書《裝修防伏破解手冊》、人稱裝修防伏專家、現為一站式裝修平台「裝修佬」聯合創辦人的鄧世民（Simon）跟記者一同到阿斯那個裝修「爛尾」的家，拆解各個裝修問題，同時教路小業主在裝修上有甚麼責任。

採訪及剪接：黎淑雯

攝影：王嘉昌

節錄自678期《iMoney Focus》封面故事。

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