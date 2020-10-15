【零售寒冬】周大福上季內地同店銷售回升11%　港澳仍跌逾52%

▲ 周大福公布截至9月底止3個月，零售值按年增長2.6%，主要來自內地的貢獻，內地上季零售值按年升21.2%。

周大福 （01929） 公布截至9月底止3個月，零售值按年增長2.6%，主要來自內地的貢獻。內地上季零售值按年升21.2%，佔總零售值88%，抵銷了港澳及其他市場錄得51.6%的跌幅。期內，內地同店銷售按年增11%，同店銷量跌9.2%，而港澳的同店銷售及銷量則分別下跌52.5%及56.7%。

周大福指，宏觀經濟狀況充滿挑戰，加上主要過境口岸仍然關閉，季內香港及澳門的零售需求備受壓力，惟比較基數較低，使港澳同店銷售跌幅分別收窄至46.4%及74.6%。

按產品劃分，黃金首飾及產品於港澳市場的同店銷售仍按年大跌64.5%，珠寶鑲嵌╱鉑金╱K金首飾則跌37%。相反，於內地市場，黃金首飾及產品及珠寶鑲嵌╱鉑金╱K金首飾的同店銷售分別升6.7%及2.5%。

截至9月底止，集團合共有4153個零售點。季內，於中國內地淨開設261個零售點，包括淨開設242個周大福珠寶零售點，以及淨開設2個SOINLOVE零售點、12個MONOLOGUE零售點、7個ENZO零售點及淨關閉2個周大福鐘錶零售點。香港方面，季內亦分別關閉1個周大福珠寶零售點及1個HEARTS ON FIRE零售點。

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編輯：袁諾曦