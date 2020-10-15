【美股分析】企業軟件需求猛增 瑞銀評10隻美國科技股

據《巴隆氏》報導，瑞銀分析師 Karl Keirstead 周三（14日）針對10隻企業軟體股調整投資評級，當中較為看好從事雲端的公司，並看淡眾焦辦公室軟件（On-premises）的企業。

他說:「我們關注科技股投資者對收入或自由現金流相對股價估值的擔憂，但我們也看好這些股票的前景，因我們或正處於軟件的黃金時代。」他又指，主營企業軟件的公司正面臨十年一遇的需求催化劑，因為新冠疫情及其引致的經濟危機改變了大型業的思維方式，並帶動長達數年的投資周期，尤其是雲端企業。

Karl Keirstead並非看好所有類型的科技股，皆因他預計整體花在科技上的開支增長將會放緩，並影響科技板塊的投資情緒，唯獨軟件及雲端相關的開支增長會持續上升。

Karl Keirstead點評了10隻科技股，當中有４隻為買入評級，詳見下圖:

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Karl Keirstead對以下３股則評為「中立」評級，詳見下圖。

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Karl Keirstead對以下３股則評為「賣出」評級，詳見下圖。

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