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【英國疫情】倫敦警示升至「高級」 大曼徹斯特升至「非常高」未有定案

環球社會熱點 19:17 2020/10/15

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【英國疫情】倫敦警示將升級 酒吧食肆須晚上10時關

英國疫情迅速惡化，多個主要城市需上調警示級別。首都倫敦將由最低級別的「中級」，升一級至「高級」，新措施周六（17日）生效。倫敦市長簡世德表示，無人想收緊防疫限制，但這是必須做的，以保護當地居民。

大曼徹斯特（Greater Manchester）及蘭開夏郡（Lancashire）的疫情警示，原本預料上調至「非常高」級別，但衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱，暫時仍未有定案。

夏國賢在國會公布最新的限制措施時稱，已擴大病毒檢測，測試能力也提高，意味政府可以採取「更針對性的措施」遏制疫情。

夏國賢補充，除了倫敦，埃塞克斯郡（Essex）、約克郡（York）等8個地區的疫情警示，也會由最低級別的「中級」，升一級至「高級」。

衛生部次長惠特利（Helen Whately）與當地議員會面，解釋最新的限制措施。「高級」警示意味，不同家庭禁止在酒吧或食肆或家中聚會、酒吧和食肆須在晚上10時關閉、建議民眾避免使用公共交通工具，甚或減少外出。

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簡世德（Sadiq Khan）指出，倫敦確診新冠肺炎的人數急升，平均每10萬人中，便有100人受感染，需要「全國性的措施」配合防疫。他補充，收緊防疫限制可以拯救數以千計的人，令疫情回到「可控制的水平」。

英國周三（14日）再多19,724人染疫，累計有超過65萬人確診；新增137人死亡，亦屬近日較高的水平，共有逾4.3萬人病逝。

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責任編輯：鄧燕君

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