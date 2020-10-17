【利財筆記】林本利：不懂換馬 十載一場空

近月花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2019/2020」，指截至今年5月香港共有約50.4萬人擁有千萬港元或以上淨資產，較2018年減少約7,000人，淨資產值的中位數約1,700萬元。

千萬富翁淨資產值有78%分布在物業，較2018年的75%上升3%，股票則只佔6%。以1,700萬元淨資產值計算，千萬富翁投資在物業方面高達1,326萬元，而投資股票只得102萬元。

事實上，過去10年港股的表現真是乏善足陳，投資回報遠遠低於物業同期的回報，表現甚至差於收息的債券。筆者在2010年10月向理大申請提早退休，開展人生下半場，退休前自然要作好部署，讓日後有足夠的被動收入應付家庭生活開支。退休投資組合十分簡單，約七成是物業，當中一半自用，一半收租，餘下三成，一成買債券收息，一成投資股票，餘下一成是人民幣定存、港元定存、iBond和保險現金價值等。

2010年10月，恒指由金融海嘯時的11000點低位，回升至23000多點。當時筆者部署未來一年趁股市見頂回落時分注入市，購入大約10隻的穩陣股票收息，由22000點一直買到2011年10月的17000點，平均入貨價19000多點。到2011年12月底，手上持有的12隻股票（當時太古A（00019）仍未分拆太古地產（01972））較一年前下跌約9%，連同收息，大約損失5%，表現遠較同期恒指20%的跌幅為佳，贏在起跑綫。

到2012年，港股從低位回升，筆者趁高沽出3隻穩陣收息股，包括中電（00002）、港燈（後來改名電能（00006））及長建（01038），增持其他增長潛力較高的股票，結果同樣可以跑贏大市。當年恒指由低位回升23%，回到2010年底的水平，但筆者所持的股票，錄得25%的升幅，再加上有4厘多股息，一年投資回報接近30%。此外，部份股票在年內趁高沽，之後又再在低位回購，可以多賺3%至4%。

筆者最初選擇的股票組合，頭幾年表現良好；但倘若由2010年至今一直不肯換馬，長期持有不肯放手，八成股票繼續投資在以本地業務為主的港股，帳面便要損失一成多（未計10年收息約40%），可算十載一場空。

過去10年主要有幾次換馬行動，首先在2013年開始在低位買南方A50（02822），當時股價不過9元左右。到2014年11月滬股通開通，便把部份人民幣定存改為直接購買內地A股，購入的幾隻A股都錄得頗高的回報。

港股10年有波幅無升幅

2015年7月港股大時代結束，筆者大幅度減持股票，到恒指由28000點回落至22000點，便建議學生可開始分三注入市，由恒指22000點買到18000點，平均位在20000點附近。到2017年港股全年直上，升至2018年1月的33000點便可以分批收割。自從2018年初，中美角力，加上反修例示威和疫症，過去3年港股已無運行，近月低見23000點，回到10年前的水平。幸好過去10年嚴守紀律，不高追，反而趁高減持，待大市回落才再分注入市，故此依然能夠跑贏大市一大截。過去幾年亦改變策略，增持內地股票及美股，投資回報遠勝港股。

總結過去10年，股票投資回報（連同收息）稍為多於一倍，每年回報7%至8%，在恒指10年來有波幅無升幅的情況下，個人已很滿意。與強積金港股基金表現作比較，只有幾隻基金可以錄得每年7%或以上的投資回報。

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