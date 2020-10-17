  • 28°C
香港時間 : 20201017日 (六) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利財筆記】林本利：不懂換馬 十載一場空

名人薈萃 12:40 2020/10/17

分享：

近月花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2019/2020」，指截至今年5月香港共有約50.4萬人擁有千萬港元或以上淨資產，較2018年減少約7,000人，淨資產值的中位數約1,700萬元。

千萬富翁淨資產值有78%分布在物業，較2018年的75%上升3%，股票則只佔6%。以1,700萬元淨資產值計算，千萬富翁投資在物業方面高達1,326萬元，而投資股票只得102萬元。

事實上，過去10年港股的表現真是乏善足陳，投資回報遠遠低於物業同期的回報，表現甚至差於收息的債券。筆者在2010年10月向理大申請提早退休，開展人生下半場，退休前自然要作好部署，讓日後有足夠的被動收入應付家庭生活開支。退休投資組合十分簡單，約七成是物業，當中一半自用，一半收租，餘下三成，一成買債券收息，一成投資股票，餘下一成是人民幣定存、港元定存、iBond和保險現金價值等。

2010年10月，恒指由金融海嘯時的11000點低位，回升至23000多點。當時筆者部署未來一年趁股市見頂回落時分注入市，購入大約10隻的穩陣股票收息，由22000點一直買到2011年10月的17000點，平均入貨價19000多點。到2011年12月底，手上持有的12隻股票（當時太古A（00019）仍未分拆太古地產（01972））較一年前下跌約9%，連同收息，大約損失5%，表現遠較同期恒指20%的跌幅為佳，贏在起跑綫。

到2012年，港股從低位回升，筆者趁高沽出3隻穩陣收息股，包括中電（00002）、港燈（後來改名電能（00006））及長建（01038），增持其他增長潛力較高的股票，結果同樣可以跑贏大市。當年恒指由低位回升23%，回到2010年底的水平，但筆者所持的股票，錄得25%的升幅，再加上有4厘多股息，一年投資回報接近30%。此外，部份股票在年內趁高沽，之後又再在低位回購，可以多賺3%至4%。

筆者最初選擇的股票組合，頭幾年表現良好；但倘若由2010年至今一直不肯換馬，長期持有不肯放手，八成股票繼續投資在以本地業務為主的港股，帳面便要損失一成多（未計10年收息約40%），可算十載一場空。

過去10年主要有幾次換馬行動，首先在2013年開始在低位買南方A50（02822），當時股價不過9元左右。到2014年11月滬股通開通，便把部份人民幣定存改為直接購買內地A股，購入的幾隻A股都錄得頗高的回報。

港股10年有波幅無升幅

2015年7月港股大時代結束，筆者大幅度減持股票，到恒指由28000點回落至22000點，便建議學生可開始分三注入市，由恒指22000點買到18000點，平均位在20000點附近。到2017年港股全年直上，升至2018年1月的33000點便可以分批收割。自從2018年初，中美角力，加上反修例示威和疫症，過去3年港股已無運行，近月低見23000點，回到10年前的水平。幸好過去10年嚴守紀律，不高追，反而趁高減持，待大市回落才再分注入市，故此依然能夠跑贏大市一大截。過去幾年亦改變策略，增持內地股票及美股，投資回報遠勝港股。

總結過去10年，股票投資回報（連同收息）稍為多於一倍，每年回報7%至8%，在恒指10年來有波幅無升幅的情況下，個人已很滿意。與強積金港股基金表現作比較，只有幾隻基金可以錄得每年7%或以上的投資回報。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

最新專欄文章 更多

【利財筆記】林本利：美國大選前 投資要小心
2020/10/08
【利財筆記】林本利：美國大選前 投資要小心
【利財筆記】林本利：確診數字 主宰地產股股價
2020/09/19
【利財筆記】林本利：確診數字 主宰地產股股價
【利財筆記】林本利：採購經理指數 與恒指同步
2020/09/06
【利財筆記】林本利：採購經理指數 與恒指同步
【利財筆記】林本利：五窮六絕　買銀行股財息兼收
2020/08/23
【利財筆記】林本利：五窮六絕　買銀行股財息兼收
【利財筆記】林本利：失業率屬滯後指標
2020/08/08
【利財筆記】林本利：失業率屬滯後指標
退休 香港股票 林本利

下一篇文章

【疫市營商】玉器行第三代創新品牌　疫市開分店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年