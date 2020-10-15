美國機械消防員正式執勤　每分鐘發射2,500加侖強勁水力

▲ 洛杉磯消防局LAFD早前正式聘用救火機械人Thermite RS3，助消防員處理大型火災、山火、大型動物營救、油輪大火等工作，減低消防員受傷的機會。

智能機械人如今已愈來愈普遍。洛杉磯消防局LAFD早前也正式聘用救火機械人Thermite RS3，助消防員處理大型火災、山火、大型動物營救、油輪大火等工作，減低消防員受傷的機會。

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屬於洛杉磯消防局LAFD的救火機械人Thermite RS3近日正式執勤，幫助撲滅了一場商業火災，是全美首度執勤的救火機械人。Thermite RS3主要讓消防員遠程遙距控制，透過高清拍攝功能了解災難現場的情況，進行搜救任務。

Thermite RS3重量達3,500磅，主要由36馬力的柴油引擎提供動力，每次可運轉20小時。而機械人的前端也裝有犁刀，用作清除道路上的障礙物。同時，Thermite RS3的水柱發射器可水平延伸91米、垂直延伸45米，每分鐘更可發射2,500加侖的強勁水力。

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事實上，巴黎消防部門在去年聖母院大火時，也曾派出消防機械人「巨人」參與滅火救災，代替消防員進入巴黎聖母院主體結構內部灑水，讓消防員不用冒生命危險執行任務。相信在不久將來，更多國家及地區消防局，將會同樣引入消防機械人，減低消防員受傷風險。

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責任編輯：曾曉汶