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【億萬富豪】美國最富有黑人認稅務不當　Robert Smith花逾10億和解

即市財經 17:43 2020/10/15

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美國最富有的黑人Robert Smith料支付1.4億美元，與當局達成稅務協議。　

外媒報導，美國最富有的黑人Robert Smith將與美國達成協議，向當局支付1.4億美元，並承認涉及稅務的不當行為，結束美國針對他在海外避稅天堂持有資產長達4年的調查。

Robert Smith現年57歲，是美國私募股權公司Vista Equity Partners的創辦人及CEO，財富料達到70億美元。今次和解並不涉及Vista Equity Partners公司的運作。去年，Robert Smith承諾捐款4,000萬美元，幫助Morehouse College近400位黑人畢業生償還學生貸款，在全球聞名。

1.4億美元的罰款，包括過去未繳交的3,000萬美元稅款，其餘1.1億美元則為罰款及利息。根據報導，Robert Smith與當局合作後，美國政府不會對Robert Smith進行起訴。

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編輯：謝克迪

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