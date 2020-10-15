【網銷商機】ASOS盈利急增逾3倍　惟CEO預告未來有暗湧？

▲ ASOS指，平台增加美容產品、減少貼身衣物，改善退貨情況。

新冠肺炎疫情持續，消費氣氛大受影響。不過網上世界則不受影響，時裝網購平台ASOS公布過去一年的盈利急增超過3倍；活躍用戶更增加300萬至2340萬人。

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由於疫情封城期間，年輕消費者比以往更常網上消費，並購買休閒服飾及護膚品等。ASOS銷售額增加19%至33億英磅，接近估算上限。ASOS指，平台增加美容產品、減少貼身衣物，改善退貨情況，亦使盈利增加。該品牌全年盈利急增329%至1.42億英磅。

ASOS CEO：運動服裝供不應求

縱使ASOS在疫情期間，表現仍然亮麗，但未來仍有暗湧。ASOS表示，對於疫情及英國脫歐對年輕消費者的影響仍然十分謹慎評估。該品牌行政總裁Nick Beighton預計，其20多歲年輕客群的生活短期內亦難回復正常。雖然有信心可擴闊市場份額，但ASOS認為經濟危機將會為客戶的收入帶來壓力。

除了消費意欲方面，供應鏈亦是另一問題。Nick Beighton指出，整個時裝行業的供應仍然短缺，由於顧客對運動服裝需求增加，加上孟加拉及印度等地的工廠因疫情停工，運動鞋、衛衣、跑步褲等產品仍然供不應求。

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責任編輯：葉泳珊