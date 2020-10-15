【逆市營商】薩莉亞營業收入跌19%　開源+節流幫補損失

▲ 日本連鎖餐廳薩莉亞（Saizeriya）在今年4月、7月和9月，分別在美孚、葵興、筲箕灣、上水和紅磡加開五間新店。

新冠肺炎疫情影響餐飲業生意，但日本連鎖餐廳薩莉亞（Saizeriya）在今年4月、7月和9月，分別在美孚、葵興、筲箕灣、上水和紅磡加開五間新店。其早前更設下10年內，於香港增100間分店的目標。

據《日經中文網》報道，薩莉亞受疫情影響生意，於2020財年（截至2020年8月）的合併財報中，顯示營業收入按年下跌19%，錄1,268億日圓（約93.2億港元）。但由於海外業務復甦較快，加上在6至8月期間有復甦跡象，營業收入達288億日圓（約21.2億港元），略高於3至5月的211億日圓（約15.5億港元）。

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薩莉亞加大投資額 開新店面積轉型做外賣

不過，薩莉亞日本國內業務恢復較慢，其社長堀埜一成認為，必須在經濟未完全回復到疫情爆發前，改變業務以往的運作模式，並藉盡量減省成本，例如減少開門和關門前後的工作時間，以降低每間店舖支付的工資。

該餐廳減省成本的同時，為未來發展進行新投資。由於疫情下愈來愈多人在家工作，計劃較去年增加63%，加大設備投資額至109億日圓（約8億港元），以開設較小面積的外賣類型店舖。而小面積店舖可減少廚房設備和員工數目，預計每月營業收入能夠與其他店舖相同。

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責任編輯：馬意文