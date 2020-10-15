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【有機產品】市民去年減少買有機食品　調查推算按年減5億

商業 17:37 2020/10/15

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近年來，有機產品有價有市，然而，受經濟疲弱影響，市民有機消費額下降。據香港浸會大學最新報告指出，去年香港家庭平均每月的有機食品總消費額，推算達5億6千萬港元，而全年購買有機食品的總金額為68億元，比2018年下降了5億港元。

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浸會大學香港有機資源中心公布2019年《消費者購買有機產品的行為》報告，在家庭購買有機食品一項，消費額在「$ 50或以下」區間的受訪者比例，比2018年的12.7％輕微下降4.3％；而在「$51至$ $200」及「$201-$500」區間的受訪者比2018年分別上升5.3％及1.9％；但消費金額於「$501至$ $1001或以上」的區間則也輕微下降3％。

香港浸會大學香港有機資源中心總監黃煥忠表示，有機食品市場受到去年社會運動及疫情影響，可見高消費羣組減低其有機消費，而轉向較低的消費群組。不過，市民對明年購買有機產品的意向仍然樂觀，推算有機消費金額將回升至77億港元。

市民易信有機標示  或致誤購假有機產品

黃認為，香港有機市場發展步伐理想，消費者普遍對有機概念的認知增加，但仍有不少市民錯誤判斷有機食品的真偽。調查亦指出，分別有63.5%及52.7%受訪者以「有機」、「綠色食品」等字眼來判斷產品是否有機。他指，顯示這些疑似有機標示容易導致市民誤購假有機產品，故認為，倘要進一步推動香港有機市場的發展，政府資助未必是最重要，反而是宜訂立相關的法律監管「有機標籤」，令市民更有信心購買。

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記者：蘇穎琪

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