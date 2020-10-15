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【外送服務】戶戶送推雜貨送遞服務　7-11及M&S貨品最快30分鐘直送家中

商業 17:54 2020/10/15

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戶戶送今天宣布，與7-Eleven及Marks & Spencer（M&S）合作，推出全新的雜貨送遞服務。（戶戶送提供圖片）

疫情下市場對速遞的需求與日俱增，戶戶送今天宣布，與7-Eleven及Marks & Spencer（M&S）合作，推出全新的雜貨送遞服務，讓顧客選購該兩間公司超過1,000種的即食食品及雜貨，最快只需30分鐘即可送到顧客手上。

【外賣商機】食物外送業成疫下救星　為港次季經濟貢獻80億元

【疫市求職】戶戶送今年增逾3千送餐專員　應付外賣需求

全港主要區域40間7-Eleven門店可送貨至戶戶送所有服務地區，戶戶送顧客可安在定中購買7-Eleven產品，包括各種微波爐熱食、燒賣或蝦餃等點心小食、零食、咖啡奶茶、啤酒烈酒，並提供止痛藥、膠布、紙巾、消毒濕紙巾等家庭用品。戶戶送平台亦售賣超過800種M&S雜貨食品，包括新鮮食品、餅乾小食、餐酒、生活用品及寵物食品。

新顧客輸入優惠碼　獲贈7-11及M&S現金券

為慶祝雜貨送遞服務全新登場，戶戶送新顧客凡訂購7-Eleven貨品滿100元，輸入優惠碼即可獲贈價值20元7-Eleven現金券，最多可使用三次，優惠碼可於指定7-Eleven門店獲取。

此外，由10月19日起至11月19日，戶戶送新顧客凡購買M&S雜貨及食品滿400元，輸入優惠碼，即可獲贈兩張價值50港元的現金券作為迎新禮物，優惠碼可於指定M&S門店及戶戶送社交媒體平台獲取。消費滿600元的新顧客可獲贈Prosecco汽酒一枝，須於結賬時將免費的Prosecco汽酒添加至購物籃。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，全球疫情令外送服務更見重要，對外賣食品以外的速遞服務需求應運而生，希望為港人送上各類型產品，適應消費者需求的轉變，未來數月期待能與更多雜貨商戶合作。

【疫市開店】網店轉攻實體零售　SHOPLINE中環設快閃店首推「海邊走走」

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責任編輯：朱悅瀅

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