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【英國疫情】健身室堅持開業被罰款 獲網民課金支持對抗禁令

環球社會熱點 17:40 2020/10/15

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新型冠狀病毒疫情肆虐英國，物利浦疫情尤其嚴重，已被列作極高危地區，實施最嚴厲的第3級封鎖，健身室、酒吧要關閉。惟當地有健康室未理會禁令堅持開業，遭受1000英鎊罰款。當地不少人對再收緊防疫早就十分不滿，事件激起民眾同仇敵愾，捐錢助對抗，極速籌得2.6萬鎊。

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事發在利物浦以西的小城Moreton，周三禁令生效當日，當地一間健身室違反禁令，堅持繼續開門營業，警方接獲舉報後大為緊張，派出7至8名持槍警員到場，要求老闆馬上關門。

老闆向警員解釋，很多會員正在做運動，故不會要求會員離開。勸喻無效，警方遂處以罰款，金額為1000英鎊（約1萬港元）。

健身室老闆於禁令生效前，已拍片事先張揚，表明不會關門，指關門等同倒閉，長期不開門做生意，會流失會員，英國將失去職位，強調因去健身室做運動中招的個案數目，根本極少。他並在眾籌網站Gofundme呼籲民眾捐錢，助應付今次不合作行動可能衍生的法律開支。

網民踴躍捐錢，支持健身室違反禁令，助應付違規衍生的種種開支。

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英國民眾踴躍慷慨解囊，課金支持健身室對抗封拖措施，極速籌得逾2.6萬英鎊，截至本報道刊出，捐款額仍在不斷增加。事實上，英國人對政府再強迫健身室關門相當不滿，表達反對的網上聯署有逾13萬人參加，當地大型連鎖健身房亦稱會研究對政府採取法律行動。

英國警方表示，明白民眾及企業對禁令困感（frustrated），健身業及款待業尤其困難，並稱知道解除封城後，業界做了很多功夫保障顧客安全，惟新一輪封鎖的目的是令生活盡快回復正常，若不遵守，痛苦會持續更久，衝擊會更大，呼籲民眾尊重規則。

責任編輯：林建忠

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