【iBond 2020】專家料港連續3月通縮 惟無礙iBond回報

▲ （相）平保旗下陸香港突加入iBond戰場，但信誠證券指，暫無意加碼優惠還擊。

政府將於下周四（10月22日）公布9月份消費物價指數（CPI），即通脹掛鈎債券（iBond 2020）開賣前夕，專家料CPI將連續3個月下跌，罕現持續的短暫性通縮，但市料無礙新債的吸引力，主因︰（1）業界預料，未來兩年將受惠疫後報復式消費及低基數效應，明年通脹率料回升至1.6%，2022年更達2.4%，變相令上述定息產品的回報最高有望達2.4厘；（2）今年iBond驟加保證年回報，由1厘倍增至2厘，破天荒驟添「保底息」，令派息至少有1厘。

疫後報復式消費 明年通脹料1.6%

大新銀行（02356）經濟師温嘉煒預計，快將公布的9月份CPI再呈負數，按年跌0.4%，但相信只是短暫現象，全年仍有望錄得0.5%升幅，2021年更升1.6%，2022年升2.4%。

此外，再有券商擬提早為iBond意向客作登記，預留孖展，包括輝立、信誠、致富及一通。

一通免息免按金孖展 額度借爆

一通集團行政總裁宓光輝表示，旗下一通證券為了順應客戶要求，已為大約2,000名意向客提早預留登記，提供抽iBond的免息免按金孖展服務，但限抽三手，而涉及6,000萬元的孖展現已借爆，當中普遍是盡借，申請3手。

不過，耀才證券（01428）及英皇證券卻指，暫無意作提早登記。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬回應查詢指，根據過往經驗，由於iBond每次認購皆有充足時間，給予投資者入票，加上歷來採取均等的分配機制，抽iBond客跟IPO「打新息」屬兩碼子事，畢竟新股一般受制有限的孖展額度，相信精明投資者不會急於入注債券，料留待下周五（10月23日）正式開售時，才會透過旗下任何網上渠道自行認購，故沒必要提早登記。

對於阿里巴巴（09988）同系螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市進程由快轉慢，會否令有閒資族轉吼債券，令iBond的孖展息更低？

許繹彬補充， 不論任何股票，耀才均會預留300億元予孖展客認購，iBond亦不例外。同樣，抽iBond的散戶跟IPO打新者有異，對新債有興趣者大多以定存收息，又或專吼高息股為主，遂較少利用孖展入飛。況且，孖展利息的高低，取決於開售當天的市埸需求，故螞蟻拖慢上市對孖展息的變動，沒有直接關係。

平保陸香港 「派錢」400元吸客

另一方面，平保（02318）陸金所旗下陸香港突擊，今天（15日）推出「iBond Plus」超高獎賞服務，客戶最多可獲大約400元額外補貼收益。

信誠證券聯席董事張智威回應，面對有同業變相派錢400元谷新客，暫不會加碼優惠還擊。該行維持提供百分百融資，但必須申購3手（每手1萬元），至今反應仍踴躍。

平保旗下陸香港加入戰團，推出「iBond Plus」超高獎賞服務，新客戶透過陸香港App抽iBond，即享高達2+8厘收益、「7免」優惠，包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費。另外，成功介紹親友開戶可額外獲200元超市現金券。陸香港表示，即日起至11月4日晚上9時完成登記的新客戶，並於iBond認購期內經「陸香港」手機應用程式（App）成功認購iBond，即可在香港政府2厘最低息率保證外，額外獲陸香港補貼8厘息率收益券，上限3個月。每位客戶最多兩手iBond可參與此優惠，意味客戶最多可獲得約400元額外補貼收益。

據悉，「2+8厘收益」的優惠額度為2萬元，假設客戶只抽到1手iBond，而又想用盡兩萬元優惠額客，可選擇將優惠應用在其他非貨幣市場基金，如股票基金，但有關優惠只能單次使用。即若選擇應用在其他基金，認購的iBond便不能享受「2+8厘收益」優惠。

另方面，活動期內，陸香港平台客戶每成功推薦一名香港地區新客，即可額外獲200元超市現金券。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源