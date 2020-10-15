【零售寒冬】莎莎上季港澳營業額挫逾65%　「十一黃金周」零售銷售跌52%

▲ 莎莎公布，截至9月止第二財季，營業額按年跌55.3%至6.96億元。

莎莎 （00178） 公布，今年「十一國慶」假期（10月1日至8日）港澳地區零售銷售按年跌51.9%，其中香港的零售銷售跌48.3%，澳門跌56.4%。莎莎指，中國內地的表現較預期理想，該8日的零售銷售按年增長38.7%。

第二財季營業額按季回升近18%

截至9月底止第二財季，莎莎營業額按年跌55.3%至6.96億元，按季則上升17.8%。期內，港澳營業額跌65.6%至4.5億元，同店銷售跌61%，交易宗數下跌45%至210萬元，每宗交易平均金額跌37.3%至204元。

莎莎指，新冠肺炎疫情持續影響旅客，香港的內地旅客人數下滑至接近零，澳門在8月中開始逐步開放予中國部份城市入境限制前亦是面對同樣情況，導致集團整體內地客交易宗數按年大跌97.4%。同時，受香港疫情拖累，港澳本地客交易宗數按年下跌2.2%。不過，按季而言，上季本地客整體交易宗數有所改善，按季上升8.5%，本地客每宗交易平均金額亦按季上升2.3%。

上季香港市場零售銷售額按年下跌62.4%，莎莎指，面對不明朗的經營環境，積極理順店舖網絡，以減省成本，特別是位處於遊客區的店舖，並與業主洽談減租，亦因應情況洽談短期租約。

上季電商銷售升36%

截至今年9月底止，莎莎有231間店，其中港澳於季內減少3間至106間，馬來西亦減少2間店至77間，內地則增加5間至48間。

莎莎又提到，隨著整個零售市場經營模式的進化，集團加快邁進新零售時代，整合線上銷售渠道、產品及營銷團隊，以提升供應鏈、產品結構及競爭力，並透過微信小程序、其他社交媒體直播等平台，繼續發展導購，集團第二財季電子商貿的銷售因而按年上升36%，按季則上升38.7%。

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編輯：袁諾曦