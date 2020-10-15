  • 27°C
香港時間 : 20201015日 (四) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加國婦順手牽羊偷龐貝文物 15年間噩運纏身終歸還

環球政經 16:29 2020/10/15

分享：

一個加拿大女人2005年遊覽意大利龐貝城時，順手牽羊偷走多件文物。其後的15年間，她認為文物一直為她帶來噩運，最終決定將文物郵寄回龐貝。

意大利近二千年歷史骸骨 發現完整神經及腦細胞下一頁

意大利傳媒報導，寄出的文物包裹附上一封道歉信。信中寫道這名加拿大婦女，遊覽龐貝城時才20歲，因為希望「擁有一件普通人不能擁有的東西」，而在當地偷走了 2 塊白色的馬賽克瓷磚、2 塊來自安菲爾花瓶的碎片，以及 1 塊陶瓷牆磚。其後的15年生活諸事不順，家庭遭遇嚴重經濟困難，她個人又經歷了兩次乳房切除手術，認為是文物充滿負能量，令她不斷遭遇噩運。

【C朗中招】球王C朗拿度確診新冠肺炎　日前曾與隊友多人聚餐下一頁

她在信中形容自己當時年輕又愚蠢，拿走了記錄人類痛苦歷史的物件，又表示自己是個好人，不想將詛咒傳給家人及孩子，形容自己已經得到教訓，希望能夠擺脫詛咒，有一天會回到當地親自道歉。

事實上龐貝古城的管理層對事件並不驚訝。管理層表示，古城偷竊問題嚴重，數年間已有多達幾百名遊客主動歸還偷走文物碎片，信中都不約而同提到文物帶來厄運，希望歸還文物能獲得寬恕，當中更有人提出希望獲得解除詛咒的信件。

目前這些經歸還的文物碎片及道歉信，都被展示在龐貝古物陳列館中。館方指雖然這些文物價值不高，但從人類學的角度則非常有趣。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

 

撰文 : 林展鋒

意大利 人類學 加拿大

上一篇文章

【新冠肺炎】冀數周後啟動 港星達成「航空旅遊氣泡」協議

下一篇文章

【緬甸發逹有料到】從緬甸點燈節入鄉隨俗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？
【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？