加國婦順手牽羊偷龐貝文物 15年間噩運纏身終歸還

一個加拿大女人2005年遊覽意大利龐貝城時，順手牽羊偷走多件文物。其後的15年間，她認為文物一直為她帶來噩運，最終決定將文物郵寄回龐貝。

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意大利傳媒報導，寄出的文物包裹附上一封道歉信。信中寫道這名加拿大婦女，遊覽龐貝城時才20歲，因為希望「擁有一件普通人不能擁有的東西」，而在當地偷走了 2 塊白色的馬賽克瓷磚、2 塊來自安菲爾花瓶的碎片，以及 1 塊陶瓷牆磚。其後的15年生活諸事不順，家庭遭遇嚴重經濟困難，她個人又經歷了兩次乳房切除手術，認為是文物充滿負能量，令她不斷遭遇噩運。

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她在信中形容自己當時年輕又愚蠢，拿走了記錄人類痛苦歷史的物件，又表示自己是個好人，不想將詛咒傳給家人及孩子，形容自己已經得到教訓，希望能夠擺脫詛咒，有一天會回到當地親自道歉。

事實上龐貝古城的管理層對事件並不驚訝。管理層表示，古城偷竊問題嚴重，數年間已有多達幾百名遊客主動歸還偷走文物碎片，信中都不約而同提到文物帶來厄運，希望歸還文物能獲得寬恕，當中更有人提出希望獲得解除詛咒的信件。

目前這些經歸還的文物碎片及道歉信，都被展示在龐貝古物陳列館中。館方指雖然這些文物價值不高，但從人類學的角度則非常有趣。

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