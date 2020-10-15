【旅遊氣泡】澳洲考慮與南韓日本新加坡恢復航班

隨著全球部份地區疫情趨穩，有地區開始實行「旅遊氣泡」計劃。新西蘭與澳洲達成「旅遊氣泡」協議，新西蘭公民周五起可入境澳洲新南威爾士州及北領地，而不需要14日隔離，但澳洲公民卻不能到訪新西蘭。澳洲總理莫里森指，有意與南韓、日本、新加坡恢復航班。

新西蘭公民周五起可入境澳洲新南威爾士州及北領地，但在回到新西蘭後，需在酒店隔離14日。

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悉尼機場首席行政總裁卡伯特（Geoff Culbert）指，估計首班由新西蘭到訪澳洲的航班有200人。

卡伯特又指，已經是事隔多月未接待過國際旅客，而該些旅客是不需坐巴士前往酒店隔離。卡伯特估計，澳洲之後可能會和新加坡、日本及南韓達成旅遊氣泡協議，讓該些國家的公民可免隔離入境。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）早前透露，近期已與日本、南韓、新加坡等討論「旅遊氣泡」，並以與新西蘭的旅遊安排為基礎。

莫里森周五指，有意與南韓、日本、新加坡恢復航班，又指日本及南韓，在抗疫工作做得特別好。但莫里森強調會十分謹慎，因新冠疫情仍然存在，而且威脅並沒有較6個月前輕微。

責任編輯：林嘉莉