【新股IPO】螞蟻集團傳被美國納入黑名單 公司這樣回應

轉眼已來到10月中，本來按照最初市場預期，螞蟻集團理應已經正在招股，但無奈公司的上市進程突然遇到一波三折，至今仍招股無期。引述外電報道指，美國國務院已呈交一份提案，要求特朗普政府將中國金融科技公司螞蟻集團列入「貿易黑名單」。

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對於以上說話，有內地媒體引述螞蟻集團發言人指，集團稍早前已在一份聲明中表示，公司不了解美國政府任何有關的討論，並指業務主要在中國。

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事情看似會持續發酵，到底何時才能啟動招股？螞蟻發言人日前被問到有關被中證監調查一事時，已表明上市流程正在兩地有序推進，沒有預設的時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。

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記者：張以正