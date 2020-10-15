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【逆市營商】VMware港區總經理：企業正值數碼轉型加速期

科技 17:14 2020/10/15

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VMware香港及澳門地區總經理藍建基表示，受疫情影響，過去幾個月，本地企業的數碼轉型旅程已經從反應期、適應期，過渡到加速期。

新冠肺炎疫情持續反覆，今日確診重回雙位數字，市場預料疫情仍然持續一段時間。VMware香港及澳門地區總經理藍建基表示，受疫情影響，過去幾個月，本地企業的數碼轉型旅程已經從反應期、適應期，過渡到加速期。

藍建基指出，年頭疫情開始時，大多企業處於「反應期」，面對疫情變得不知所措。「疫情前，企業從來未曾想過，員工可以或需要在家或遙距工作，是以公司根本未能及時反應。」

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6月開始，企業開始適應疫情帶來的影響。「企業開始面對現實，並且為往後營運設立方案，或配合員工在家工作等安排。」藍補充，不少客人開始在加強如技術設施、網絡保安以及兼容性，亦思考如何令負荷與風險減低。「雖然本地大部分企業都正向數碼轉型這方向進發，唯Digital First進程方面，香港仍然比美國為慢。」

距離2020年完結，還有幾個月，藍建基表示，企業開始進入加速期，並致力以數碼轉型，讓自己在市場中突圍而出。「客戶開始利用新技術及應用如Kubernetes、container（容器），快速編寫應用，或將應用重新編寫，以合乎他們客人的要求，以及增加互動。」他補充，10月開始，見到客戶開始加快數碼轉型的速度。

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記者：李彥煒

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