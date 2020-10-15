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【旅遊氣泡】港與新加坡達成協議　旅發局將與業界推機票酒店優惠

商業 17:11 2020/10/15

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當香港與新加坡就「航空旅遊氣泡」落實推行日期，旅發局將推出「Open House Hong Kong」宣傳計劃，與業界推出機票及酒店的促銷優惠。（新加坡旅遊局網站圖片）

商務及經濟發展局邱騰華今日宣布，本港與新加坡達成「旅遊氣泡」協議。香港旅遊發展局(旅發局)主席彭耀佳表示，當香港與新加坡就「航空旅遊氣泡」落實推行日期，將即時推出「Open House Hong Kong」宣傳計劃，與業界推出機票及酒店的促銷優惠，吸引旅客來港。

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彭又指，旅發局新加坡辦事處早於今年7月，已於當地推出「100 Reasons to Miss Hong Kong」推廣，重新向消費者宣傳香港，成功接觸新加坡總人口一半，達 350 萬人次，因此旅發局在本月已推出第二浪的宣傳，以進一步提升香港於當地的曝光。

他透露，旅發局上周與香港品質保證局，為旅遊相關行業推出統一衛生防疫指引，讓業界能做好準備迎接旅客，同時增加訪港旅客信心。新加坡是本港其中一個主要客源市場，2019年共有逾45萬人次訪港。

想知旅遊氣泡的詳情？請按【下一頁

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責任編輯：朱悅瀅

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