大選前夕美元低位波動　人行出招遏制人幣強勢

近日美國選情未見有太大變動，民主黨侯選人拜登持續大幅度領先特朗普，市場亦開始押注民主黨將重奪兩院控制權，一旦成事，拜登將更有本錢通過法案推翻特朗普政策。另一方面，第二次總統侯選人辯論取消，特朗普難以在剩餘時間逆轉劣勢，投資者需要慎防特朗普製造10月驚奇以挽回選情，可能透過出其不意的行動對華展示強硬立場。現時美元與美股走勢高度相關，假如選舉波動造成美股下跌，美元將有進一步反彈空間。

人民幣強勢凌厲，終於逼使人民銀行出招減慢人民幣升值速度。周末期間，人民銀行突然取消20%人民幣遠期售滙業務的外滙風險準備金，減低企業在遠期市場沽售人民幣成本。有關措施被視為人行出招遏制人民幣強勢的強烈訊號，離岸人民幣一度貶至6.76水平。筆者認為，該措施顯示人行對人民幣前景的判斷已從貶值風險變為中性，意味貿易戰風險或已經告一段落。值得留意的是，從歷史經驗來看，人行措施將不會改變人民幣本來趨勢，考慮中國疫情後復甦動力穩健，人行拒絕跟隨環球央行零利率政策，以及資金持續流入人民幣資產等因素，筆者認為人民幣在消化有關政策後將會再度突破6.7水平。