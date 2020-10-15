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【A股布局】險資加倉A股　首8個月股票投資收益率近9%

股樓投資 17:07 2020/10/15

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第四季，多家險企看好A股的前景，並稱會趁機加倉A股，包括人保資產稱，中國經濟如預期持續改善，基本面支撐A股維持相對景氣。事實上，隨着險資可運用的金額規模愈來愈大，險資對A股的影響力也愈大。

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數據顯示，截至8月底，險資運用餘額為20.5萬億元（人民幣，下同），較年初增長10.8%。其中，投放在債券有7.3萬億元，在權益投資（股票+證券投資基金）亦達2.8萬億元，佔險資運用規模的13.5%。

同時，險資在期內的股票投資收益率接近9%，為各資產類別中最高。例如，相比債券投資收益率的2.82%，便高出2.2倍。當然，相比很多高增長股的年內升幅，9%回報不算甚麼，但考慮到，險資大多投資在金融、地產等傳統行業，有此回報已算不俗。

【不用400萬】上水低密度住宅　樓價平市區一截　上車客福音？，詳情請按【見下頁

上述的人保資產指，當前的投資主綫是經濟復甦，行業風格將由早周期和必需消費轉向後周期和可選消費、金融地產，後續重點關注汽車、家電、工程械等行業。

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記者：林衛

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