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【法國疫情】再次進入緊急狀態! 首都巴黎等多地周未起實施宵禁

環球政經 18:08 2020/10/15

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據當地媒體報導，法國總統馬克龍當地時間周三(14號)宣布全國再次進入緊急狀況，將巴黎、里昂及馬賽等多地實施宵禁，由晚上9時至早上6時，為期至少4個星期。

宵禁將由本周六(7號)開始，於巴黎、里昂、馬賽、里爾、蒙彼利埃、魯昂、聖艾蒂安、格勒諾布爾和圖盧茲等9個地方實施；宵禁時段為晚上9時至早上6時，為期至少4個星期。如有違反人士，首次將罰款135歐元(約1,350港元)，再次違反亦被罰款1,500歐元(約1.5萬港元)。

【巴黎疫情】消息：當局正考慮實施宵禁 以遏制疫情：【下一頁

群體免疫說法受質疑　譚德塞斥不道德、不科學：【下一頁

市民若有必要在宵禁期間出行，如夜班工作，須獲批准；目前公共交通運營並不會受到限制，當地市民仍可於法國各地區之間出行。

雖然法國正面對第二波疫情，但馬克龍堅持現時仍處於可控狀態。法國目前已有77.9萬新冠肺炎病例，單日新增至逾2.2萬宗患病個案，死亡人數達至逾3.3萬；另外，有當地專家曾言巴黎醫院的深切治療床位將於下周爆滿，預計醫療系統或超出負荷。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 馬賽 里昂 法國 巴黎 馬克龍 疫情

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