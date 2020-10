【美國大選】白宮發言人轉發拜登醜聞 Twitter即封帳戶

美國大選在即,民主黨總統候選人拜登在關鍵時刻爆出醜聞,為其共和黨對手特朗普效力的白宮新聞秘書麥克納尼(Kayleigh McEnany)也在Twitter轉發拜登醜聞的相關報道,不料立即遭到Twitter封鎖帳戶,迫使她刪去轉發帖文。

【美國大選】10月驚奇曝光?《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【下一頁】

【美國大選】拜登家族跟烏克蘭聯繫 時序一文看懂【下一頁】

《紐約郵報》周三報道拜登醜聞,揭發其兒子之前涉嫌利用父親美國副總統的影響力,在烏克蘭謀取個人利益,而拜登不只知情,甚至有份協助。

作為拜登對手特朗普的下屬,白宮新聞秘書麥克納尼馬上在Twitter轉發報道,跟逾500萬名追隨者分享。但她的帳戶因此立即被封。

麥克納尼表示:

「這不是臨時封鎖。當我登入我的Twitter帳戶,它說我被永遠禁制。他們猶如用槍指向我,要脅我除非刪除《紐約郵報》的新聞報道,否則我將無法重新獲得我的帳戶權限。」 (It's not a temporary blockage. When I log on to my Twitter account, it says I'm permanently banned. They essentially have me at gunpoint and said unless you delete this story, a news story by the New York Post, I cannot regain access to my account.)

麥克納尼批評Twitter做法稱,這只是一篇涉及電郵的新聞報道,甚至拜登陣營也沒有否定電郵的真確性;與此同時,伊朗卻可以在Twitter上高呼以色列去死。

【美國大選】參議院調查拜登「通烏門」電郵 亨特被斥以家族之名謀利【下一頁】

【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發【下一頁】

▲ 麥克納尼Twitter已不見轉發拜登醜聞的帖文,她批評Twitter和Facebook審查言論的做法必須被譴責。

事件引起特朗普陣營關注,並在Twitter發布麥克納尼被封帳戶的消息。除了麥克納尼,還有多個Twitter帳戶也因轉發拜登醜聞的報道而被封,包括作出報道的《紐約郵報》。另據美國傳媒報道,Facebook也有限制轉發拜登醜聞的報道。

麥克納尼形容:

「這不是美國人的做法,不是愛好自由的民主社會運作方式。我們必須要Twitter和Facebook承擔責任,他們禁止這消息傳播,單純因為這在意識形態上傷害了矽谷的喜好。這是可悲,是言論審查,不是美國做法。」

(This is not the American way. This is not how a freedom-loving democracy operates. We have to have to hold Twitter accountable, and Facebook too, who is banning the transmission of this story simply because ideologically it hurts the side of the aisle that Silicon Valley prefers. It's sad, it's censorship, this is not America.)