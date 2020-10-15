【美股焦點】Amazon被指為趕Prime Day發貨　違反對員工的防疫承諾

▲ 亞馬遜Prime Day於10月13日及14日一連兩日舉行，超過100萬件貨品減價促銷。

彭博報道，根據亞瑪遜 （Amazon，美：AMZN）員工交給法院的文件，亞瑪遜為了趕在Prime Day會員日臨近前可以發貨，私下恢復疫情前的工作政策，違反公司對員工的防疫承諾。今年六月，三名亞瑪遜員工在布魯克林聯邦法院提告，指控公司對防疫工作安排不嚴謹，更要求曾經與新冠肺炎確診人士接觸的員工不能在家進行隔離，需要繼續回公司工作。

一個月後，亞馬遜跟法院表示，員工安全非常重要，考慮到疫情關係，員工可能需要額外時間清潔雙手，保障個人衛生，公司不會對生產未達標的員工作出處罰，並從四月開始無限期延長此安排。

員工指控亞馬遜向法院作出不實陳述。他們表示，公司在10月7日恢復了Time off task政策。在該政策內容裡，亞馬遜每天會統計員工的休息時間，作為評估員工生產能力的指標。外電報道，如果該員工休息時間超過指定範圍，亞馬遜的內部系統將自動界定該員工為「偷懶」，並會向員工發出警告，之後有機會導致該員工被解僱。此外，一名倉庫員工早前向媒體透露，今月初經理跟員工表示，由於亞馬遜將迎來銷售旺季，公司將重新責罰工作業績低下的員工。

亞馬遜發言人對此作出回應，指公司在考量續效標準的時候，有確保員工有足夠時間進行社交距離、清潔雙手和消毒工作，而公司平均只有5%員工因工作表現遜於預期，需被安排接受相關輔導措施。

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編輯﹕賴奕羚