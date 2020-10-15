【國泰裁員】國泰工會：國泰無承諾不裁員　僅稱裁員為最後方案　

▲ 國泰空中服務員工會與管理層會面後表示，公司沒有承諾不裁員，僅稱視裁員為最後方案。

國泰航空 （00293） 宣布國泰及港龍不會申請第二期保就業計劃後，市場估計國泰快將啟動裁員。國泰空中服務員工會第四度與管理層會面，工會主席王思敏表示，公司沒有承諾不裁員，僅稱視裁員為最後方案。國泰周四（15日）升6%，收報5.16元。

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圖解國泰航空最新營運和保就業表態

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王思敏表示，已向公司提出延長自願無薪假、以及重推「半職飛行計劃」，顯示員工希望與公司共渡時艱，並可保留職位。她又指，一旦落實裁員，冀能先推出自願離職計劃，提供遣散費或長期服務金予員工。

她提到，管理層表示需要再作探討，未有表示會否採納，亦沒有承諾不裁員。

國泰於今季需要提出重組方案。

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編輯：袁諾曦